Раскрыт один из самых грязных предметов в самолетах

Об этом сообщает Express со ссылкой на сотрудницу американской авиакомпании Джамилю Хардвик.

По словам бортпроводницы, подушки никогда не стирают и поэтому на них скапливается очень много микробов. «С них снимают только наволочку и чистят ее, но сама подушка остается грязной», — пояснила Хардвик.

Она добавила, что члены экипажа ни за что не будут использовать такие подушки сами и порекомендовала всегда брать с собой свою. Кроме того, стюардесса также посоветовала не пользоваться пледами, которые выдают в самолетах.