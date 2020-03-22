Раскрыт самый дешевый флагман Xiaomi

Об этом в своем Twitter сообщили индийские инсайдеры.

По словам одного из аналитиков Ишана Агарвала (Ishan Agarwal), следующий флагман Redmi должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 865, который является одним из самых мощных на рынке. Агарвал полагает, что благодаря бюджетному позиционированию бренда K30 Pro станет самым доступным смартфоном на рынке, который укомплектуют топовым чипом от Qualcomm.

Инсайдер также рассказал, что для удержания низкой цены на аппарат производитель будет вынужден экономить на остальных комплектующих. «Не ожидайте хороших характеристик в других компонентах, особенно камеры», — уточнил Агарвала.

Ранее китайский портал MyDrivers рассказал, что релиз K30 Pro состоится до конца марта. Кроме флагманского процессора гаджет должен получить оперативную память стандарта LPDDR5, встроенный накопитель UFS 3.0 и быструю зарядку мощностью 33 ватта.