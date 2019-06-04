Раскрыт секрет идеальной внешности Мелании Трамп

Об этом сообщает The Sun.

Стройной фигурой Мелания обязана ежедневным тренировкам. Для того, чтобы ноги были подтянутыми, она ходит по дому с утяжелителями. В Белом доме первая леди занимается пилатесом. Также она является поклонницей большого тенниса и вместе с мужем регулярно посещает корты в своем частном клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Кроме того, Мелания Трамп придерживается здорового питания. На завтрак она выпивает фруктовый смузи, а в течение дня съедает семь кусочков фруктов. Однако жена американского президента признается, что среди ее любимых лакомств — диетическая кока-кола и курица с томатным соусом и моцареллой. «Если нужно перекусить, я выберу фрукты или кусочек шоколада, потому что телу необходимы и эти продукты тоже», — рассказывает она.

Наконец, стало известно, что на макияж Мелания Трамп тратит по 75 минут, кроме того, она пользуется витаминными кремами. В Белом доме у нее оборудована специальная комната для бьюти-процедур с правильным освещением.