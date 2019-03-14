Раскрыт секрет похудения самой молодой миллиардерши в мире

Четверг, 14 Март 2019 Мир Мир

Раскрыт секрет похудения самой молодой миллиардерши в мире

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Кайли Дженнер, рассказала поклонникам, как ей удалось похудеть после родов.

Ее слова приводит Daily Mail.

В прямом эфире в Instagram 21-летняя Дженнер призналась, что у нее всегда был плоский живот, но после рождения дочери Сторми она никак не могла вернуть прежнюю фигуру. Девушка добавила, что после родов ей удалось добиться стройности в основном благодаря диете.

«Обычно я ем как сумасшедшая. Все, что хочу. Пиццу, пасту, много молочных продуктов. Я просто прекратила все это употреблять и начала питаться правильно. Я чувствую, что для меня это очень действенный способ, — поделилась она. — Я действительно очень худая от природы. Но не как Кендалл, она настоящая модель».

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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