Раскрыт секрет удобного обеда McDonald's на ходу

Вторник, 03 Декабрь 2019 Мир Мир

Раскрыт секрет удобного обеда McDonald's на ходу

Ресторан быстрого питания McDonald's объяснил поклонникам простой способ с удобством пообедать на ходу.

Об этом сообщает Mirror.

В Instagram-аккаунте компании появилась схема трюка, позволяющего разместить всю еду и напиток в одной руке. Согласно инструкции, необходимо открыть картонную упаковку бургера или куриных наггетсов и высыпать в свободную половину картофель фри. После этого открытый и наполненный едой контейнер можно «надеть» на трубочку прохладительного напитка и разместить на его пластиковой крышке.

Некоторые комментаторы с восторгом отреагировали на идею. «Я неправильно прожил жизнь», «Это что, 3019 год?» — писали они. Другие ее не оценили. «Моя еда свалилась. Не делайте этого, а то придется покупать новый обед», — порекомендовал один пользователь.

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