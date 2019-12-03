Раскрыт секрет удобного обеда McDonald's на ходу

Об этом сообщает Mirror.

В Instagram-аккаунте компании появилась схема трюка, позволяющего разместить всю еду и напиток в одной руке. Согласно инструкции, необходимо открыть картонную упаковку бургера или куриных наггетсов и высыпать в свободную половину картофель фри. После этого открытый и наполненный едой контейнер можно «надеть» на трубочку прохладительного напитка и разместить на его пластиковой крышке.

Некоторые комментаторы с восторгом отреагировали на идею. «Я неправильно прожил жизнь», «Это что, 3019 год?» — писали они. Другие ее не оценили. «Моя еда свалилась. Не делайте этого, а то придется покупать новый обед», — порекомендовал один пользователь.