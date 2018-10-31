Раскрыт способ создания идеальной прически без укладки

Вместо того чтобы сушить волосы феном перед сном, Бернетт предложил дать им высохнуть естественным образом ночью. «Заплетите волосы в косы или соберите в пучок, когда они высохнут на 50 процентов. Выбирайте размер и расположение кос или пучка в зависимости от желаемой формы волн», — призвал мастер.

Кроме того, Бернетт посоветовал отказаться от использования расчески во время сушки головы. «Пока волосы мокрые, щетина расчески нарушает расположение и структуру волос, создавая нежелательные изгибы», — объяснил он и порекомендовал расчесывать волосы пальцами.