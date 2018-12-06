Раскрыта «грязная» правда о напитках на борту самолета

Четверг, 06 Декабрь 2018 Мир Мир

Раскрыта «грязная» правда о напитках на борту самолета

Эксперты Food Policy Center из Хантерского колледжа проверили еду в самолетах 11 авиакомпаний и раскрыли правду о загрязненности воды на борту лайнера.

На результаты их работы обратил внимание Fox News.

«После приземления никто не чистит самолет, в том числе цистерны с водой, так как на это нет времени. Цистерны просто заполняются жидкостью доверху после каждого использования. Все, что оседает на дне, остается в воде», — пояснил эксперт по питанию Чарльз Платки.

Он уточнил, что по правилам авиакомпаний цистерны с водой очищаются всего четыре раза в год, а также добавил, что людям, опасающимся заразиться кишечной палочкой, лучше не пить напитки, предлагаемые в самолете. Вдобавок ученый посоветовал всегда брать с собой на борт авиалайнера антисептик.

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