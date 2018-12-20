Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий

На снимке 37-летняя герцогиня Сассекская с мужем Гарри стоят спиной к камере в резиденции Фрогмор-хаус (резиденция членов британской королевской семьи в километре от Виндзорского замка). Пара смотрит на фейерверк над прудом и держится за руки. Однако поклонники обратили внимание на фотографию бывшей актрисы Маркл с ее первым мужем Тревором Энгельсоном (Trevor Engelson), на которой пара также находится спиной к объективу и их руки переплетены за спиной.

«Сходство между свадебной открыткой Маркл и Тревора и рождественским фото с Гарри выглядит жутко… Это как минимум странно, позировать одинаково с каждым последующим мужем», — возмутилась пользовательница Twitter в своем аккаунте.