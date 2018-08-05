Раскрыта опасность депиляции зоны бикини

По мнению гинеколога британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванессы Маккей (Vanessa Mackay), волосы необходимы для поддержания гигиены женщины и предохранения от воспалительных заболеваний. Она рассказала, что волосы создают естественный барьер, снижающий контакт интимной зоны с вирусами и бактериями и защищающий кожу.

«Волосы защищают от болезней и проблем с кожей, предотвращают попадание в организм посторонних частиц, пыли и патогенных бактерий, а также контролируют увлажненность интимной зоны, что снижает шанс получения грибковой инфекции», — сказала гинеколог.

Кроме того, устранение волос при бритье или горячим воском создает микроскопические ранки и повреждает волосяные фолликулы, что может спровоцировать воспаление. Наконец, волосяной покров снижает риск контакта «кожа к коже» с партнером, страдающим заболеванием, передающимся половым путем (например, вирусом папилломы человека), и помогают избежать заражения.