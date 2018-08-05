Раскрыта опасность депиляции зоны бикини

Воскресенье, 05 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Раскрыта опасность депиляции зоны бикини

Врачи считают, что бритье зоны бикини может быть вредно для женского здоровья.

По мнению гинеколога британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванессы Маккей (Vanessa Mackay), волосы необходимы для поддержания гигиены женщины и предохранения от воспалительных заболеваний. Она рассказала, что волосы создают естественный барьер, снижающий контакт интимной зоны с вирусами и бактериями и защищающий кожу.

«Волосы защищают от болезней и проблем с кожей, предотвращают попадание в организм посторонних частиц, пыли и патогенных бактерий, а также контролируют увлажненность интимной зоны, что снижает шанс получения грибковой инфекции», — сказала гинеколог.

Кроме того, устранение волос при бритье или горячим воском создает микроскопические ранки и повреждает волосяные фолликулы, что может спровоцировать воспаление. Наконец, волосяной покров снижает риск контакта «кожа к коже» с партнером, страдающим заболеванием, передающимся половым путем (например, вирусом папилломы человека), и помогают избежать заражения.

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