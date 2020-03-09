Раскрыта опасность хранения зубных щеток в ванной

Понедельник, 09 Март 2020 Мир Мир

Раскрыта опасность хранения зубных щеток в ванной

Австралийские эксперты перечислили личные вещи, которые не следует держать в ванной комнате из гигиенических соображений.

Список опубликован на портале Bed Threads.

Одним из таких предметов оказалась зубная щетка. По информации издания, опасность ее хранения в ванной заключается в близком нахождении с туалетом. Бактерии, живущие на поверхности унитаза, активно размножаются в теплой влажной среде помещения. Попав на зубную щетку, они могут причинить вред здоровью. «Перед чисткой зубов не поленитесь потратить лишние 30 секунд и забрать вашу щетку из сухого прохладного места», — рекомендуется в статье.

По аналогичным причинам в указанный список попали полотенца, халаты и станки для бритья. В другом помещении также следует хранить медикаменты, парфюм и украшения, поскольку высокая температура воздуха в ванной может портить действующие вещества в препаратах, ароматы и драгоценные металлы.

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