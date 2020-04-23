Раскрыта самая опасная для мозга еда

Пресс-релиз c результатами научной работы, в которой раскрывается опасность еды для мозговой деятельности, опубликован на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 209 человек со средним возрастом 78 лет и деменцией и 418 человек соответствующего возраста, пола и уровня образования, без когнитивных нарушений. Добровольцы сами заполняли опросник, указывая, какие продукты они употребляли в течение года и как часто (от одного раза в месяц до четырех раз в день). Они также проходили медицинские осмотры каждые два-три года.

Оказалось, что основу рациона питания пациентов с деменцией составляло переработанное мясо, в том числе колбасы, копчености, паштеты, а также богатые крахмалом продукты, алкоголь и сладкие закуски. Люди без слабоумия часто ели мясо в сочетании с фруктами, овощами и морепродуктами.

Предыдущие исследования показали, что употребление более здоровой диеты, богатой зелеными листовыми овощами, ягодами, орехами, цельным зерном и рыбой, может снизить риск развития деменции у человека.