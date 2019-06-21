Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

Пятница, 21 Июнь 2019 Мир Мир

Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые Университета Анже во Франции выяснили, что люди, которые часто работают более 10 часов в сутки, имеют повышенный риск инсульта.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

Специалисты проанализировали данные крупномасштабного исследования, в котором приняли участие 143 592 человек в возрасте от 18 до 69 лет. При этом учитывался возраст добровольцев, пол, курение и продолжительность их рабочего дня. Рассматривалось влияние на здоровье рабочего дня продолжительностью более десяти часов, при условии, что количество таких рабочих дней составляет не менее 50 в год. Люди, работавшие неполный рабочий день или уже перенесшие инсульт к началу исследования, исключались из выборки.

От острого нарушения кровообращения мозга пострадали 1224 человека. 42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет. Оказалось, что у участников, работавших чрезмерное количество часов, риск инсульта был выше на 29 процентов, а те, кто перерабатывал в течение десяти и более лет, имели на 45 процентов больший риск развития инсульта.

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