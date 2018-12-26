Раскрыта стоимость гардероба Меган Маркл

Выяснилось, что гардероб герцогини Сассекской оценивается приблизительно в один миллион фунтов стерлингов. Издание отмечает, что только в двухдневном туре в Ирландию наряды и аксессуары Маркл в общей сложности стоили 28 тысяч фунтов.

Практически все вещи герцогини изготовлены люксовыми модными домами, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta и автором ее свадебного платья Givenchy.