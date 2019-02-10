Раскрыта стоимость самой дорогой в мире яхты

Проект которой он представил в Королевском колледже искусств в Лондоне при поддержке компании Palmer Johnson.

«Строительство "Валькирии" обойдется в 800 миллионов долларов. Ко мне уже поступило несколько предложений о сотрудничестве, но контракт я пока ни с кем не подписал», — рассказал Парк, работавший над проектом в течение восьми месяцев.

Длина лодки составляет 229 метров, что почти на 40 метров превышает длину нынешнего рекордсмена — яхты Azzam президента ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайяна.

На борту «Валькирии» смогут разместиться 92 члена экипажа и 52 пассажира, для которых откроются рестораны, казино, театры и картинные галереи.