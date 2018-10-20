Раскрыта стоимость украшений Меган Маркл на королевской свадьбе

Суббота, 20 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Раскрыта стоимость украшений Меган Маркл на королевской свадьбе

Стала известна стоимость украшений герцогини Сассекской Меган Маркл, в которых она пришла на свадьбу принцессы Евгении и управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка.

На жене принца Гарри заметили золотые серьги, браслет и кольца с драгоценными камнями на сумму шесть тысяч фунтов стерлингов. В частности, на правое запястье Маркл надела браслет дизайнера Пиппы Смолл (Pippa Small), украшенный 18-каратными Херкимерскими бриллиантами.

На церемонии герцогиня появилась в темно-синем наряде. На ней было платье, шляпка, туфли-лодочки и пальто модного дома Givenchy.

Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжались в течение двух дней — 12 и 13 октября.

В день свадьбы стало известно, что принцесса Евгения вышла замуж в тиаре «Русский кокошник», принадлежащей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard&Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами, размер самого крупного из которых — 93,70 карата.

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