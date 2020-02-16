Раскрыта тайна исчезновения последних мамонтов

Воскресенье, 16 Февраль 2020 Мир Мир

Раскрыта тайна исчезновения последних мамонтов

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Буффало раскрыли причину таинственного исчезновения последних шерстистых мамонтов, обитавших на острове Врангеля в Арктике.

Согласно результатам исследования, гибель популяции животных произошла из-за генетического вырождения. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты пришли к выводу, что мамонты страдали от наследственных заболеваний, вызванных отсутствием генетического разнообразия. По мере того, как число особей и количество доступных партнеров уменьшалось, частота вредных мутаций увеличивалась. На это указывают результаты экспериментов, в ходе которых ученые внедрили гены мамонтов в эмбриональные клетки слонов. Оказалось, что в ДНК присутствовали дефекты, влияющие на фертильность самцов и обоняние.

Ранее исследователи провели полное секвенирование (определение нуклеотидных последовательностей) геномов у шерстистых мамонтов, найденных в России на острове Врангеля, и более древних и здоровых популяций этих животных. Ученые обнаружили вредные мутации, сравнив геномы с ДНК трех современных индийских слонов, а также мамонтов, живших 44 800 и 20 000 лет назад. Были выявлены дефекты, связанные с нарушениями в морфологии сперматозоидов, неврологическом развитии, передаче сигналов инсулина и обонятельных рецепторах.

Последняя популяция мамонтов, вероятно, характеризовалась высокими показателями мужского бесплодия и диабета, а также неврологических расстройств.

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