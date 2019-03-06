Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу

Среда, 06 Март 2019 Мир Мир

Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу

Главный редактор американского издания журнала Vogue, эксперт моды Анна Винтур заявила, что внешний вид — не самое важное при устройстве на работу.

Интервью Винтур, вышедшее в рамках сюжета «Спросите Анну», опубликовано на YouTube.

По мнению эксперта, любая компания, в том числе и Vogue, приглашает на работу в первую очередь человека, а не его одежду. «Твой гардероб не будет работать за тебя, твой гардероб — это и есть ты», — пояснила она.

Винтур намекнула, что не делает выводов о человеке, основываясь на его внешности. «Мне всегда было интересно, как люди одеваются на интервью. Иногда складывается впечатление, что человек пришел в одежде, которую купил прямо тем же утром, и это совсем не то, что действительно отражает его личность», — поделилась Анна Винтур.

Эксперт считает, что важнее всего — выбирать одежду по своему вкусу. Она вспомнила случай, когда к ней в журнал пришел устраиваться молодой человек в платье и с дамской сумкой. «Я его тут же взяла на работу. Ты должен одеваться для себя. Это справедливо для любой профессии», — призвала она.

В январе в этой же программе Анна Винтур высказала свое мнение о жене британского принца Меган Маркл. В частности, эксперт говорила о платье, которое герцогиня надела на свадьбу с принцем Гарри. «Ее свадьбу смотрел весь мир, и я считаю, что она выбрала идеальное платье», — отметила она.

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