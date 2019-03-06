Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу

Интервью Винтур, вышедшее в рамках сюжета «Спросите Анну», опубликовано на YouTube.

По мнению эксперта, любая компания, в том числе и Vogue, приглашает на работу в первую очередь человека, а не его одежду. «Твой гардероб не будет работать за тебя, твой гардероб — это и есть ты», — пояснила она.

Винтур намекнула, что не делает выводов о человеке, основываясь на его внешности. «Мне всегда было интересно, как люди одеваются на интервью. Иногда складывается впечатление, что человек пришел в одежде, которую купил прямо тем же утром, и это совсем не то, что действительно отражает его личность», — поделилась Анна Винтур.

Эксперт считает, что важнее всего — выбирать одежду по своему вкусу. Она вспомнила случай, когда к ней в журнал пришел устраиваться молодой человек в платье и с дамской сумкой. «Я его тут же взяла на работу. Ты должен одеваться для себя. Это справедливо для любой профессии», — призвала она.

В январе в этой же программе Анна Винтур высказала свое мнение о жене британского принца Меган Маркл. В частности, эксперт говорила о платье, которое герцогиня надела на свадьбу с принцем Гарри. «Ее свадьбу смотрел весь мир, и я считаю, что она выбрала идеальное платье», — отметила она.