Раскрыта загадка исчезнувшей древней цивилизации

Суббота, 08 Июнь 2019 Мир Мир

Раскрыта загадка исчезнувшей древней цивилизации

Ученые пришли к выводу, что Кхмерская (Ангкорская) цивилизация, существовавшая в IX-XV веках, не была разграблена и уничтожена тайским государством Аютия, как считалось ранее.

Исследователи полагают, что империя пережила период упадка, а ее народ адаптировался к новым условиям. Об этом сообщает издание Science Alert.

Археологи провели раскопки в пределах гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже, который был построен в эпоху процветания Кхмерской империи. Они изучили курганы, окружающие комплекс, и обнаружили остатки сгоревшей пищи, фрагменты керамики и другие артефакты. По мнению ученых, люди, жившие в окрестностях Ангкор-Вата, работали в храме.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что территория вокруг храма была заселена в XI веке, до того, как Ангкор-Ват был построен. В XII веке люди воздвигли это культовое сооружение, после чего была создана система курганов и прудов. Однако затем следы деятельности людей исчезают вплоть до начала XV века. Курганы были заброшены, но не храм. Его окрестности вновь были заселены в период, в который, как считается, Ангкор был разграблен Аютией, и люди жили здесь до XVII-XVIII века.

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