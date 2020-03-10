Раскрыто имя второго излечившегося от ВИЧ

Как сообщает The New York Times, врачи Кастильехо осторожно называют этот случай «длительной ремиссией». Однако другие специалисты считают, что мужчина полностью избавился от вируса.

«Это покажет людям, что вылечиться от ВИЧ — не мечта, — считает вирусолог Аннемари Венсинг из Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах. — Это достижимо».

Кастильехо узнал о том, что у него ВИЧ, в 2003 году. А в 2012 году у него развилась лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. К 2016 году его состояние было настолько тяжелым, что последним шансом выжить была пересадка стволовых клеток костного мозга, пишет euromag.ru.

Донором стал человек с генетической мутацией CCR5 delta 32, дающей устойчивость к ВИЧ. Пересадка прошла без серьезных осложнений, хотя организм пациента и пытался отторгнуть трансплантат.

Через аналогичную процедуру в 2007 году прошел американец Тимоти Рэй Браун. После этого у него в крови и тканях тоже не наблюдалось вирионов ВИЧ. Он стал первым излечившимся от ВИЧ человеком. Случай Кастильехо показал, что успех не был случайностью, и что пересадка костного мозга действительно способна избавить от вируса.

«Достигнув ремиссии у второго пациента с использованием аналогичного подхода, мы показали, что «берлинский пациент» не был аномалией и что на самом деле именно терапевтический подход позволил устранить ВИЧ у этих двух людей», — отметили врачи.

«Я никогда не думал, что на протяжении моей жизни появится лекарство», — признается Кастильехо.

Кастильехо долгое время не решался открыть свою личность, однако теперь понял, что настало время это сделать. «Я не хочу, чтобы люди считали меня избранным, — говорит он. — Просто так получилось. Я оказался в нужное время в нужном месте».

Кастильехо вырос в Каракасе, Венесуэла. Еще в молодости он перебрался сначала в Данию, а затем в Великобританию и остался в Лондоне. В 2003 году, когда ему было 23 года, он узнал, что у него есть ВИЧ. В то время это звучало как смертный приговор.