Раскрыто настоящее значение логотипа BMW

Пятница, 23 Август 2019 Мир Мир

Раскрыто настоящее значение логотипа BMW

На самом деле логотип автомобильной компании BMW не символизирует пропеллер самолета.

Об этом рассказал директор архива BMW Group Classic Фред Якобс.

По словам Якобса, в 1929-м году были выпущены рекламные плакаты, где лого компании было вписано в пропеллер – из-за этого возникла вся путаница, пишет euromag.ru.

На самом деле цветовая схема эмблемы повторяет флаг Баварии, однако порядок цветов изменен, ведь геральдические цвета нельзя использовать в коммерческих целях.

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