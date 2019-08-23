Раскрыто настоящее значение логотипа BMW

Об этом рассказал директор архива BMW Group Classic Фред Якобс.

По словам Якобса, в 1929-м году были выпущены рекламные плакаты, где лого компании было вписано в пропеллер – из-за этого возникла вся путаница, пишет euromag.ru.

На самом деле цветовая схема эмблемы повторяет флаг Баварии, однако порядок цветов изменен, ведь геральдические цвета нельзя использовать в коммерческих целях.