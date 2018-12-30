Раскрыто предназначение гигантских загадочных узоров в Перу

Воскресенье, 30 Декабрь 2018 Мир Мир

Раскрыто предназначение гигантских загадочных узоров в Перу

Ученые из США и Канады пришли к выводу, что геоглифы Наска в Перу служили для ритуалов по умиротворению божеств во время путешествий древних людей по пампасам.

Статья исследователей опубликована в журнале Antique.

Геоглифами или Линиями Наски называют гигантские геометрические узоры, нанесенные на землю плато Наска ориентировочно до XII века. На сегодняшний день ученым известно о 30 рисунках животных и предметов, а также сотнях фигур и линий. Из-за их большого размера увидеть геоглифы можно только с летательных аппаратов. Предложено несколько версий об их предназначении, включая ритуальные и астрономические функции.

Специалисты изучили геоглифы в речной долине Сиуас, а также рядом расположенные древние тропы с помощью беспилотного летательного аппарата и в ходе наземной разведки. На основе полученных данных они выполнили пространственный анализ и имитационное моделирование. Оказалось, что тропы и геоглифы, скорее всего, не были случайно расположены друг с другом, а, наоборот, тесно связаны.

По мнению исследователей, геоглифы служили «дорожными» храмами, которые обеспечивали безопасность древних перуанцев во время их путешествий по плато.

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