Раскрыты опасности долгого перелета

Выяснилось, что одно из самых негативных последствий долгого нахождения в салоне самолета — гиподинамия. Если провести больше трех часов в сидячем положении, сосуды и артерии пережимаются и нарушается кровоток. Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног.

Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит (воспаления стенок вен, из-за которого образуются тромбы). При этом наибольшему риску подвержены пассажиры экономкласса. Чтобы избежать заболевания, рекомендуется надевать компрессионные чулки, регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды. Ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс отмечают, что тромбофлебит может развиться и через несколько недель после рейса.

Кроме того, во время перелета космическое и солнечное излучения могут повредить клетки ДНК. Если повреждения достаточно сильные, ткани не успевают регенерироваться, и в генах накапливаются мутации. Это приводит к проблемам со здоровьем и поведением.

Наконец, смена часовых поясов при длительном перелете может сбить внутренние часы организма. В следствие этого пассажир будет испытывать усталость и бессонницу. Эти нарушения напрямую ослабляет иммунную защиту и делают организм уязвимым для инфекций.