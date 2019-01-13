Раскрыты подробности развода богатейшего человека планеты

Это сделает ее самой богатой женщиной в мире.

Издание называет свои подсчеты приблизительными и исходит из того, что супруги будут делить имущество поровну. В этом случае Маккензи Безос будет претендовать в том числе на половину доли супруга в Amazon, которая сейчас составляет 16 процентов.



Однако не исключен вариант, при котором Безосы заключат соглашение о разделе имущества. В этом случае оно может быть поделено в любых пропорциях.

Нынешнее состояние Безоса оценивается в 137 миллиардов долларов. В прошлом году на пике оно достигало 150 миллиардов, что сделало его самым богатым человеком в истории. Помимо Amazon, ему также принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin.

Состояние в 69 миллиардов долларов позволит Маккензи Безос стать самой богатой женщиной в мире. Сейчас лидерство принадлежит владелице L’Oreal Франсуазе Беттанкур Майерс с 45,6 миллиарда долларов.

Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе после 25 лет брака 9 января. Они сообщили, что останутся друзьями и партнерами в различных проектах.