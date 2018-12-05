Раскрыты последствия отказа от включения авиарежима в полете

Мужчина рассказал, как спустя несколько недель после полета авиакомпанией Aer Lingus его оператор AT&T прислал ему счет.

Представители AT&T заявили, что его телефон подключился к антенне самолета и, таким образом, находился за пределами безлимитного международного роуминга. По их словам, это может произойти не только с пассажирами самолетов, находящихся в небе, но и с пассажирами кораблей, вышедших в открытое море.