Раскрыты последствия отказа от включения авиарежима в полете

Среда, 05 Декабрь 2018 Мир Мир

Раскрыты последствия отказа от включения авиарежима в полете

Пассажир забыл включить на смартфоне авиарежим во время полета и заплатил 300 долларов за связь.

Мужчина рассказал, как спустя несколько недель после полета авиакомпанией Aer Lingus его оператор AT&T прислал ему счет.

Представители AT&T заявили, что его телефон подключился к антенне самолета и, таким образом, находился за пределами безлимитного международного роуминга. По их словам, это может произойти не только с пассажирами самолетов, находящихся в небе, но и с пассажирами кораблей, вышедших в открытое море.

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