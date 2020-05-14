Раскрыты правила дезинфекции гаджетов

Четверг, 14 Май 2020 Мир Мир

Раскрыты правила дезинфекции гаджетов

Смартфоны и прочие устройства необходимо чистить не реже раза в сутки.

Об этом говорится в рекомендациях по дезинфекции гаджетов, опубликованных на сайте компании Samsung.

Чистить смартфоны необходимо не менее раза в день и каждый раз после того, как девайс брал в руки другой человек. Согласно раскрытому исследованию корейской компании, вирусы могут жить на металлических и пластиковых поверхностях до двух или трех дней. Samsung со ссылкой на исследование Deloitte заявила, что в среднем пользователь взаимодействует со смартфоном 52 раза в сутки, но во время дистанционной работы этот показатель увеличивается.

Оптимальными средствами для дезинфекции устройств назвали ткань из микрофибры, пропитанную небольшим количеством дистиллированной воды и спирта. Проводить очистку нужно после выключения девайса. Компания также отметила эффективность дезинфицирующих салфеток и антисептиков, которые нужно наносить на корпус гаджета также с помощью ткани.

В заключении Samsung заметила, что в чистке также нуждаются смарт-часы и другие носимые устройства. Пользователь может дезинфицировать стеклянные и керамические поверхности, в частности, корпус и циферблат часов Galaxy Watch, предварительно сняв ремешки с аксессуара.

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