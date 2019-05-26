Раскрыты способы быстрого похудения

Воскресенье, 26 Май 2019 Мир Мир

Раскрыты способы быстрого похудения

Британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за четыре недели.

Их слова приводит The Sun.

По словам диетолога Сонал Шах (Sonal Shah), в первую очередь, необходимо изменить рацион завтрака: вместо углеводов следует употреблять больше белков и жиров. «Завтрак с высоким содержанием белка и жира поможет избавиться от живота. Он стабилизирует уровень сахара в крови и снизит действие инсулина. Чтобы избавиться от висцерального жира (жир, окружающий внутренние органы — прим. «Ленты.ру»), нужно снизить употребление углеводов в течение дня», — объяснил Шах.

Основательница фитнес-залов и автор книг по похудению Зана Моррис посоветовала отказаться от употребления сахара и сахаросодержащих продуктов. Девушка утверждает, что благодаря этому организм начнет перерабатывать собственные запасы жира без потери жизненно важных витаминов и минералов, которые можно дополучить из цельных злаков и естественных углеводов (фрукты, мед, картофель).

Кроме того, чтобы ускорить достижение желаемой формы, человек должен сжигать больше калорий, чем потребляет. Однако, по словам экспертов, такого эффекта трудно добиться исключительно с помощью тренировок — также необходима диета.

Вдобавок ученые Вашингтонского университета обнаружили, что в организме людей с лишним весом превышено содержание фирмикутов (эти бактерии стимулируют организм поглощать больше калорий из еды). Специалисты считают, что один из способов изменить это — сбалансировать состав кишечных бактерий. Людям с лишним весом рекомендуют убедиться, что в их рацион входят самые разные продукты питания, в том числе овощи, кисломолочные продукты, квашеная капуста и цельные злаки.

Наконец, эксперты отметили, что в достижении подтянутого тела ключевую роль играет здоровый сон и отсутствие стресса. «Ваш гормон роста увеличивается, когда вы спите. Сон важен для тех, кто хочет нарастить мышцы», — прокомментировала диетолог Хейзел Уоллис.

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