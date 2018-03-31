Раскрыты тайные подробности смерти Принса

Суббота, 31 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Раскрыты тайные подробности смерти Принса

Обнародованы данные секретной токсикологической экспертизы американского певца Принса.

По данным отчета, в крови музыканта было обнаружено «чрезмерно большое» количество фентанила. По словам доктора Льюиса Нельсона, концентрация вещества в крови артиста была безмерной даже для человека, который регулярно принимает фентанил для снятия хронической боли.

Концентрация фентанила в крови Принса составила 67,8 микрограмма на литр. При этом, по словам экспертов, летальный исход может наступать уже при концентрации в 3 микрограмма на литр.

Следствию так и не удалось установить, где музыкант достал опиоидный анальгетик фентанил, передозировка которым стала причиной смерти. Оборот этого препарата в США находится под федеральным контролем.

В доме Принса обнаружено множество различных лекарств, в том числе опиоидов, выписанных на имя Джонсона. По версии полиции, певец страдал от наркотической зависимости.

Принса нашли мертвым 21 апреля 2016 года. Исполнителю было 57 лет.

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