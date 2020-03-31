Распространение коронавируса в Британии замедляется

Вторник, 31 Март 2020 Мир Мир

Распространение коронавируса в Британии замедляется

Эпидемиолог Нил Фергюсон заявил в интервью радио BBC 4, что появились первые указания на замедление распространения коронавируса в Британии.

В первую очередь, уменьшилось количество госпитализаций. Однако о сокращении количества смертей говорить пока рано – нужно подождать, пока принятые ранее меры начнут приносить плоды, пишет euromag.ru.

Напомним, Британия ушла на жесткий карантин. Выходить из дома разрешено только за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

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