Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда

Машина стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов получит шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и электромотор. Максимальная скорость машины превысит 320 километров в час.

До объявления официального названия модели автомобиль был известен под кодовым именем AM-RB 003. Valhalla заменит другой Aston Martin — купе DB10, специально созданное для последнего на настоящий момент фильма о приключениях агента 007 «Спектр».

Также стало известно и о других машинах, на которых герой Дэниэла Крэйга будет ездить в новом фильме. Помимо Valhalla, в картине появятся и два других Aston Martin, ранее уже засветившихся в прошлых фильмах бондианы — DB5 из «Голдфингера» (1964 год) и V8 Vantage из «На секретной службе Ее Величества» (1987 год), — а также Land Rover Defender, премьера которого намечена на международном автомобильном салоне во Франкфурте в сентябре этого года.