Рассказано о создании гибрида человека и обезьяны

По его словам, такой гибрид родился в 1920 году во Флориде, США. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам ученого, яйцеклетка шимпанзе была оплодотворена спермой неизвестного донора. Несмотря на то, что подобные эксперименты проводились по всему миру, включая Китай и СССР, только у американцев опыт закончился успешно. Однако вскоре после рождения животного ученые приняли решение о его усыплении из-за этических проблем.

Об эксперименте Гэллапу рассказал работавший в Центре университетский профессор, имя которого психолог не назвал.

Отмечается, что к заявлению Гэллапа нужно относиться скептически. Хотя скрестить человека и обезьяну теоретически возможно с использованием современных методов генетики, нет оснований полагать, что простое оплодотворение человеческой спермой яйцеклетки животного может привести к появлению потомства.

Гордон Гэллап известен тем, что в 1970 году провел зеркальный тест для определения, могут ли животные распознавать себя в зеркале. Выяснилось, что гоминиды (гориллы, шимпанзе), а также косатки и муравьи могут понять, что их отражение - это изображение их самих, а не другого животного.