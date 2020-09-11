Разработана маска, способная определить симптомы коронавируса

Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску, передает РИА Новости.

Специалисты создали специальную «систему мониторинга», датчики которой позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. На основе этих показателей можно сделать вывод о заражении коронавирусом.

Система, разработанная специалистами, состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом – он используется для изготовления детских игрушек. Материал, в который устанавливаются датчики, по заверениям ученых, гибок и водоустойчив. Туда также встроен передатчик сигнала Bluetooth, при помощи которого можно отправлять данные на приложение для смартфона в режиме реального времени.

Всю эту систему можно вшить, по словам профессора, в многоразовую или одноразовую маску, в те области, с которыми соприкасаются щеки. Теоретически маску, снабженную чипами, можно постирать и использовать повторно.

Производство одной системы в лабораторных условиях стоит около 36,5 долл., но, если производство станет массовым, стоимость одной такой маски будет стоить около 14,6 долларов.

Исследователи планируют провести клинические испытания своей системы ближе к концу сентября, с надеждой вывести ее на рынок в будущем.