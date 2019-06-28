Ребенка разлучили с родителями из-за нехватки мест в самолете

Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на испанском острове Майорка, где девочка отдыхала вместе с родителями и 18-месячной сестрой.

В аэропорту семье сообщили, что девочка может не улететь обратно в Ливерпуль, так как родители ее не зарегистрировали онлайн.

«Когда мы прибыли в аэропорт, нам сказали, что перепродали место Хлои из-за того, что мы не зарегистрировали ее онлайн», — рассказала изданию мама девочки Клер Квик.

Однако после повторной проверки выяснилось, что не хватает места уже отцу девочки Крису Микоку. К счастью, в самолете нашлись места для всей семьи, но ребенка посадили отдельно от родителей в хвосте самолета.

После вмешательства испанских авиационных властей, все члены семьи получили места рядом друг с друг, так как по законам страны малолетние дети не могут летать в самолете отдельно от родителей.

Представители EasyJet принесли семье извинения и напомнили, что в случае продажи большего числа билетов, чем мест на борту самолета, авиакомпания должна сначала попытаться найти среди пассажиров добровольца, готового улететь следующим рейсом.