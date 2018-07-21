Ребенок обхитрил строгую мать и прославился

Раньше девочка часто грызла ногти, тогда родители решили красить их, чтобы избавить ее от вредной привычки. Ребенок согласился, но через некоторое время дочь захотела накладные ногти.

«Я сказала моей 10-летней дочери, что ей нельзя делать накладные ногти. Тогда она слепила их из пластилина», - написала @___serafina, приложив к посту снимок с ухоженными руками девочки. Она также добавила, что приобрела набор пластилина на eBay.

Всего за пару дней твит набрал более шести тысяч ретвитов и почти 50 тысяч лайков. Пользователи сети оценили мастерство юного мастера по маникюру. Многие писали, что ногти выглядят идеально. «Сколько она берет за прием?» - пошутили в комментариях.

Некоторые юзеры поддержали креативную девочку, опубликовав попытки своих детей создать накладные ногти. «Моя дочь сделала из бумаги для блокнота», - рассказала другая женщина.