Ребенок обхитрил строгую мать и прославился

Суббота, 21 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ребенок обхитрил строгую мать и прославился

Пользователь Twitter под ником @___serafina рассказала, как ее хитроумной дочери удалось обойти запрет на ношение накладных ногтей.

Раньше девочка часто грызла ногти, тогда родители решили красить их, чтобы избавить ее от вредной привычки. Ребенок согласился, но через некоторое время дочь захотела накладные ногти.

«Я сказала моей 10-летней дочери, что ей нельзя делать накладные ногти. Тогда она слепила их из пластилина», - написала @___serafina, приложив к посту снимок с ухоженными руками девочки. Она также добавила, что приобрела набор пластилина на eBay.

Всего за пару дней твит набрал более шести тысяч ретвитов и почти 50 тысяч лайков. Пользователи сети оценили мастерство юного мастера по маникюру. Многие писали, что ногти выглядят идеально. «Сколько она берет за прием?» - пошутили в комментариях.

Некоторые юзеры поддержали креативную девочку, опубликовав попытки своих детей создать накладные ногти. «Моя дочь сделала из бумаги для блокнота», - рассказала другая женщина.

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