Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
В английском городе Ливерпуль годовалый мальчик отказался пить молоко из правой груди матери и спас ей жизнь.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
37-летняя Джоан Карр (Joanne Carr), мать двоих детей, рассказала, как желание сына Дуджи (Dougie) пить молоко только из левой груди побудило ее обратиться за консультацией в больницу. Медики осмотрели пациентку и обнаружили у нее раковую опухоль в молочном протоке груди.
«Я обязана жизнью своему сыну. Это было настоящее чудо. Если бы не Дуджи, я бы никогда не узнала об опухоли, — подчеркнула Карр. — Нет никаких сомнений, что он спас мне жизнь».
Британка получила необходимое лечение, и в марте 2018 года ей удалили остатки раковых клеток. В апреле того же года ее здоровье окончательно восстановилось. Женщина предположила, что именно двухсантиметровая опухоль, расположенная близко к ее правому соску, и помешала маленькому Дуджи пить молоко. «Я обязана жизнью Дуджи. Он для меня дороже целого мира», — призналась Карр.