Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

37-летняя Джоан Карр (Joanne Carr), мать двоих детей, рассказала, как желание сына Дуджи (Dougie) пить молоко только из левой груди побудило ее обратиться за консультацией в больницу. Медики осмотрели пациентку и обнаружили у нее раковую опухоль в молочном протоке груди.

«Я обязана жизнью своему сыну. Это было настоящее чудо. Если бы не Дуджи, я бы никогда не узнала об опухоли, — подчеркнула Карр. — Нет никаких сомнений, что он спас мне жизнь».

Британка получила необходимое лечение, и в марте 2018 года ей удалили остатки раковых клеток. В апреле того же года ее здоровье окончательно восстановилось. Женщина предположила, что именно двухсантиметровая опухоль, расположенная близко к ее правому соску, и помешала маленькому Дуджи пить молоко. «Я обязана жизнью Дуджи. Он для меня дороже целого мира», — призналась Карр.