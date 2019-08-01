Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер

Четверг, 01 Август 2019 Мир Мир

Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер

Туристы из Великобритании Ричард Холт и Лара Уилкокс, отдыхавшие в отеле Jaz Bluemarine Resort в Хургаде, рассказали, что их годовалый сын Киллиан отравился в гостиничном кафе и чуть не умер.

Об этом сообщает Mirror.

Отравление привело к отказу почек у ребенка. Родители мальчика и их старшие дочери также жаловались на расстройство желудка и диарею, вызванные, по мнению Холтов, гостиничной пищей. После возвращения в Великобританию Киллиан был госпитализирован в состоянии, угрожающем жизни, и провел 22 дня в детской больнице Alder Hey в Ливерпуле. У ребенка диагностировали гемолитический уремический синдром (STEC-HUS). Киллиану пришлось перенести четырехчасовую операцию, несколько переливаний крови и сеансов диализа.

Представитель компании TUI, у которой семья приобрела тур в Хургаду, заявил, что болезнь могла быть вызвана различными факторами, включая солнечный удар или воду в бассейне.

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