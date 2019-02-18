Ребенок родился с полноценным зубом и удивил врачей

Понедельник, 18 Февраль 2019 Мир Мир

Ребенок родился с полноценным зубом и удивил врачей

В Великобритании девушка родила ребенка с полноценным молочным зубом. 

18-летняя Бетани Грин (Bethany Green) из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, 16 января родила девочку по имени Эйвери (Avery). Роды, которые длились четыре часа, прошли успешно как для матери, так и для младенца. При осмотре медсестры заметили, что из нижней десны новорожденной торчит молочный зуб.

Мать обратилась к дантисту за консультацией. «Они никогда такого ранее не видели, только имели некое представление о том, что это возможно, — рассказывает Грин. — Они пожелали, чтобы я пришла на прием, где будут присутствовать студенты, которые смогли бы о таком узнать».

Обычно у младенца начинают прорезаться зубы в промежутке от четырех до семи месяцев после рождения, отмечает издание. Грин уточнила, что не планирует удалять зуб у ребенка: врачи советуют избавиться от него в случае, если мать собирается кормить младенца грудью, но женщина заранее решила, что будет это делать с помощью бутылочки.

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