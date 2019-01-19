Ребенок с дефектом кожи попал на рекламные плакаты бренда

Суббота, 19 Январь 2019 Мир Мир

Ребенок с дефектом кожи попал на рекламные плакаты бренда

Мальчик с витилиго (нарушение пигментации кожи) принял участие в рекламной кампании ирландского модного бренда Primark. 

Фотографии мальчика, демонстрирующего одежду марки, появились в виде плакатов в магазинах и на официальном сайте Primark.

Британская благотворительная организация Changing Faces, поддерживающая людей с дефектами лица и тела, выразила свою признательность компании.

«Мы были рады видеть юную модель с витилиго в последней рекламной кампании Primark. Молодые люди с особенностями кожи рассказывали, насколько им важно видеть таких же, как они, в медиа, в мире моды и в общественной жизни, — поделилась глава Changing Faces Беки Хьюитт. — Такие модели помогают бороться с предрассудками, связанными с особенностями внешности, а также доказывают, что красивы те, кто остается собой».

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