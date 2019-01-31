Ребенок упал в клетку с носорогами и чудом остался в живых

Четверг, 31 Январь 2019 Мир Мир

Ребенок упал в клетку с носорогами и чудом остался в живых

В американском штате Флорида девочка чудом осталась в живых после того, как упала в клетку к носорогам в зоопарке Brevard Zoo. 

По данным издания, в результате нападения двух животных двухлетний ребенок получил травмы груди, желудка, печени и легких, а также повредил правое ухо и спину.

Проведенное исследование подтвердило, что девочка провалилась через решетки в клетку к носорогам во время частной экскурсии по зоопарку в сопровождении двух сотрудников.

Два носорога прижали девочку мордами к металлическим прутьям и удерживали до тех пор, пока ее не вытащили родственники и работники зоопарка. Мать ребенка также получила повреждения руки, когда пыталась высвободить девочку.

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