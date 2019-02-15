Редчайшую белку-альбиноса сняли на камеру

Своими снимками он поделился с изданием Independent.

Фотограф дикой природы Стивен Плант (Stephen Plant) из города Лаут выжидал момент, чтобы снять на камеру птицу семейства зимородковые. Тогда он заметил грызуна редкого окраса. «Когда я увидел этого малыша, я не мог поверить своим глазам», — рассказал 60-летний британец.

«Он приближался очень медленно и поначалу я решил, что передо мной крыса. Но потом я заметил его пушистый хвост и обомлел, — объясняет он. — Я стоял всего метрах в 30 от него, однако он [грызун] совсем не смутился. Он медленно перемещался и в какой-то момент замер на пару секунд, что позволило мне сделать несколько удачных кадров».

По данным издания, в Великобритании проживает лишь 50 подобных особей.

Их редкий цвет связан с нехваткой меланина, вследствие чего кожа, волосы и глаза приобретают белый пигмент. Белок-альбиносов часто путают с более распространенными особями, которые также в большинстве своем имеют светлый окрас, однако их выдают глаза стандартно темного цвета.