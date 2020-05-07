Редкий кошачий лемур родился в Московском зоопарке

Четверг, 07 Май 2020 Мир Мир

Редкий кошачий лемур родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура.

Потомством обзавелись шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик, сообщается на сайте мэра Москвы.

В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют «маки». Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. По данным зоологов, в дикой природе насчитывается всего около двух тысяч особей. Московский зоопарк принимает активное участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида, пишет euromag.ru.

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