Редкий кошачий лемур родился в Московском зоопарке

Потомством обзавелись шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик, сообщается на сайте мэра Москвы.

В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют «маки». Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. По данным зоологов, в дикой природе насчитывается всего около двух тысяч особей. Московский зоопарк принимает активное участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида, пишет euromag.ru.