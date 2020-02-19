Редкий металл побил исторический рекорд

Мартовские фьючерсы на редкий металл взлетали до 2 748,7 доллара за унцию, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже.

Резкий рост палладия начался 17 февраля. Тогда мартовские фьючерсы на металл стоили 2 349,2 доллара. За два дня стоимость палладия взлетела на 400 долларов. Предыдущий ценовой рекорд металл устанавливал 23 января, когда его цена достигала 2 407,05 доллара.

Цена на палладий постоянно растет в связи со спросом со стороны автопроизводителей и трендом на более экологичный транспорт. Палладий используется в каталитических конвертерах — устройствах в выхлопной системе, предназначенных для снижения токсичности отработавших газов. При этом аналитики отмечают, что в январе-феврале металл продолжает расти, несмотря на замедление спроса со стороны Китая из-за коронавируса и закрытия предприятий на карантин, пишет The Wall Street Journal.