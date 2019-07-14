Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии

Знак состоит из букв и одной цифры – AJ1. Почти 112 лет он кочевал с одного автомобиля на другой, пока его не продали на аукционе. Деньги полиция потратит на социальную кампанию за безопасность и мемориальный сад.

Личность нового владельца редкого знака не раскрывается, сообщает euromag.ru.