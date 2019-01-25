Редкое заболевание лишило мальчика возможности есть обычную пищу

По словам матери мальчика Джо Кэррингтон (Jo Carrington), проблемы с его здоровьем начались, когда малышу было всего четыре месяца. Тогда он начал отвергать молоко, а после приема пищи страдал от тошноты и диареи. В возрасте 10 месяцев он окончательно перестал есть, что привело к потере сознания.

33-летняя Кэррингтон с мужем Стивом отвезли Джуда в детскую больницу для сдачи анализов. Врачи провели ряд обследований, после чего обнаружили у мальчика острое воспаление кишечника и поставили диагноз «эозинофильный колит».

«Мы будто снова завели младенца: кормили его из бутылочки и постоянно меняли подгузники. И так на протяжении пяти лет, — рассказывает женщина. — Каждый раз, когда он пытается съесть что-то вроде риса, картофеля или курицы, в его теле происходит аллергическая реакция».

На данный момент юный Кэррингтон нуждается в операции, проведение которой возможно только в Америке. Семья собирает необходимую сумму в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей), чтобы исполнить главную мечту ребенка — попробовать на вкус торт.