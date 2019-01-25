Редкое заболевание лишило мальчика возможности есть обычную пищу

Пятница, 25 Январь 2019 Мир Мир

Редкое заболевание лишило мальчика возможности есть обычную пищу

Шестилетний Джуд Кэррингтон из английского графства Хартфордшир никогда не ел обычную пищу из-за редкого заболевания кишечника.

По словам матери мальчика Джо Кэррингтон (Jo Carrington), проблемы с его здоровьем начались, когда малышу было всего четыре месяца. Тогда он начал отвергать молоко, а после приема пищи страдал от тошноты и диареи. В возрасте 10 месяцев он окончательно перестал есть, что привело к потере сознания.

33-летняя Кэррингтон с мужем Стивом отвезли Джуда в детскую больницу для сдачи анализов. Врачи провели ряд обследований, после чего обнаружили у мальчика острое воспаление кишечника и поставили диагноз «эозинофильный колит».

«Мы будто снова завели младенца: кормили его из бутылочки и постоянно меняли подгузники. И так на протяжении пяти лет, — рассказывает женщина. — Каждый раз, когда он пытается съесть что-то вроде риса, картофеля или курицы, в его теле происходит аллергическая реакция».

На данный момент юный Кэррингтон нуждается в операции, проведение которой возможно только в Америке. Семья собирает необходимую сумму в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей), чтобы исполнить главную мечту ребенка — попробовать на вкус торт.

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