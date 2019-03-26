Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки

Как сообщает издание Metro, из-за болезни девушка может проспать до 22 часов в сутки.

Рода Родригез-Диаз (Rhoda Rodriguez-Diaz) посетовала, что из-за болезни «жизнь проходит мимо нее». «Реальность больно бьет меня по голове, когда я встаю и понимаю, что выпала из жизни на неделю. Мне очень плохо, когда такое происходит», — пожаловалась 21-летняя девушка. Самый долгий приступ болезни длился три недели. Она вставала только ради того, чтобы поесть, попить и сходить в туалет.

В 2018 году Родригез-Диаз выгнали из университета за то, что она вовремя не сдала курсовые работы и не явилась на половину экзаменов. Только после этого в сентябре она впервые обратилась к терапевту, и ей поставили диагноз. После этого девушку восстановили в институте, признав ее случай «особенным» и позволили еще раз пройти программу второго курса.

В детстве девушке диагностировали гиперсомнию — она постоянно страдала от дневной сонливости и усталости, из-за чего ей с трудом удавалось учиться и заниматься спортом.

«Очень сложно объяснить людям, где я была. Заболевание редкое, потому многие люди не понимают, что со мной. Но я борюсь за то, чтобы болезнь поменьше влияла на мою жизнь», — добавила Родригез-Диаз. После визита к врачу она стала лучше справляться с приступами заболевания и надеется, что оно пройдет с возрастом.

Синдром Клейне — Левина или синдром спящей красавицы чаще всего возникает в юношеском возрасте. Приступы можно облегчить медикаментозно. Заболевание встречается у одного из миллиона людей.