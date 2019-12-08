Рейсов между Прагой и Петербургом станет больше

С 30 марта 2020 г. авиакомпания добавляет один рейс по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам к существующим десяти рейсам в неделю. Авиакомпания «Россия» будет совершать полеты между двумя городами дважды в день. Прямой маршрут будет обслуживаться самолетами семейства Airbus A320, пишет euromag.ru.

По оценке аэропорта Прага четырьмя новыми рейсами в обоих направлениях воспользуется более 20 000 пассажиров.