Рейсов между Прагой и Петербургом станет больше

Воскресенье, 08 Декабрь 2019 Мир Мир

Рейсов между Прагой и Петербургом станет больше

Авиакомпания «Россия» объявила, что в марте 2020 г. она увеличит число рейсов между Прагой и Санкт-Петербургом.

С 30 марта 2020 г. авиакомпания добавляет один рейс по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам к существующим десяти рейсам в неделю. Авиакомпания «Россия» будет совершать полеты между двумя городами дважды в день. Прямой маршрут будет обслуживаться самолетами семейства Airbus A320, пишет euromag.ru.

По оценке аэропорта Прага четырьмя новыми рейсами в обоих направлениях воспользуется более 20 000 пассажиров.

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