Рейтинг актеров-трудоголиков составили в Британии

Воскресенье, 24 Ноябрь 2019 Мир Мир

Рейтинг актеров-трудоголиков составили в Британии

Стриминговый сервис Britbox провел исследование и составил рейтинг актеров-трудоголиков Британии.

Самым трудолюбивым актером назван Дэвид Теннант, актрисой – Оливия Колман.

В исследовании приняли участие только те знаменитости, которые были номинированы на премию BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) или NTA (Национальная телевизионная премия Великобритании) за последние десять лет. Учитывались разносторонность и количество работ на экране.

На втором месте Мартин Клунес, на третьем – комик Дэвид Джейсон, на четвертом и первом среди женщин — Оливия Колман.

Замыкает пятерку лидеров Джули Уолтерс, сыгравшая Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости.

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