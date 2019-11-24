Рейтинг актеров-трудоголиков составили в Британии
Стриминговый сервис Britbox провел исследование и составил рейтинг актеров-трудоголиков Британии.
Самым трудолюбивым актером назван Дэвид Теннант, актрисой – Оливия Колман.
В исследовании приняли участие только те знаменитости, которые были номинированы на премию BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) или NTA (Национальная телевизионная премия Великобритании) за последние десять лет. Учитывались разносторонность и количество работ на экране.
На втором месте Мартин Клунес, на третьем – комик Дэвид Джейсон, на четвертом и первом среди женщин — Оливия Колман.
Замыкает пятерку лидеров Джули Уолтерс, сыгравшая Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости.