Река в Цюрихе окрасилась в ядовито-зеленый цвет

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Мир Мир

Река в Цюрихе окрасилась в ядовито-зеленый цвет

Экоактивисты налили в реку в Цюрихе зеленой краски.

10 сентября экологические активисты организации Extinction Rebellion провели акцию в Цюрихе: они вылили ядовито-зеленую краску в реку Лиммат, протекающую в центре города. Затем активисты в футболках движения прыгнули в воду и неподвижно поплыли по течению, имитируя мертвые тела. Пишет euromag.ru.

Представители Extinction Rebellion позже объяснили, что таким образом хотели «обратить внимание на надвигающийся экологический коллапс и токсичную среду, в которой живет современный мир». Для акции они использовали флуоресцентный краситель уранин, сравнив его вред для водоема с поваренной солью.

Позже снимок попал на Reddit. Пользователи отметили, что ядовито-зеленая река фактически превратилась в огромный хромакей, позволяющий редактировать фото. Поэтому они сделали десятки вариантов того, что могло быть в центре Цюриха вместо водоема.

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