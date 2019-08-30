Рекордсмен мира по плаванию из России утонул

Пятница, 30 Август 2019 Мир Мир

Рекордсмен мира по плаванию из России утонул

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее.

Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край».

Спортсмен погиб 27 августа, ему было 64 года. Прощание с Петшаком пройдет в пятницу, 30 августа. Издание не сообщает, были ли у пловца проблемы со здоровьем.

Петшак — участник чемпионатов мира по плаванию в холодной воде, в 2012 году он выиграл соревнования. Также в его активе рекорд мира по нахождению в холодной воде, его он установил в 1994-м.

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