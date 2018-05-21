Решена проблема тесноты в самолете

Понедельник, 21 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Решена проблема тесноты в самолете

Британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно.

Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине. Это позволит пассажирам опереться коленями на мягкие края сиденья по обе стороны от каркаса.

«Новый «центральный хребет» будет содержать компактные столики для подносов и прочие предметы, которые нужны пассажирам, чтобы проще выходить во время взлета и посадки или просто расслабиться», - рассказал сотрудник агентства PearsonLloyd Люк Пирсон.

Сиденья спроектированы так, чтобы путешественники могли отодвинуть спинку кресла, не создавая дискомфорт сидящему сзади пассажиру. Новые кресла представили на выставке Aircraft Interiors EXPO 2018 в Гамбурге.

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