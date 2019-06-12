Ресторан Чичваркина вошел в топ-100 в Британии

Как говорится в сообщении на сайте рейтинга, заведение Евгения Чичваркина впервые вошло в рейтинг и заняло 32-е место. Оно состоит из собственно ресторана и бара, соединенных «великолепной деревянной винтовой лестницей».

В целом в Hide работают около 200 человек, пишет euromag.ru.

Ресторан открылся в 2018 году и через несколько месяцев получил звезду Michelin.

В числе партнеров Чичваркина в этом бизнесе называли его бывшего партнера по «Евросети» Тимура Артемьева. Кроме заведения постоянно проживающему в Лондоне российскому бизнесмену принадлежит также винный магазин Hedonism.

Евгений Чичваркин уехал из России в 2008 году, продав свою компанию «Евросеть» Александру Мамуту и его инвестиционной группе AN&N.